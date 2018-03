Aus unserem Archiv

Umgestürzte Bäume auf Straßen gab es am Donnerstagvormittag genug im Kreisgebiet. In Rheinböllen (unten links) sackten zwei Nadelbäume ein und legten sich auf das Dach eines der Häuser in der Waldsiedlung. Fahnen wurden zerfetzt, und in Laubach stürzte ein Toilettenhaus um.