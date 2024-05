Stützles NHL-Team verpflichtet neuen Trainer

Anzeige

Ottawa (dpa). Green arbeitete zuletzt selbst als Interimstrainer bei den New Jersey Devils und war von 2017 bis 2021 Cheftrainer der Vancouver Canucks. Als Profi war der inzwischen 53-Jährige 14 Jahre lang in der NHL aktiv. Die Senators haben sich seit 2017 nicht mehr für die Playoffs in der NHL qualifiziert.