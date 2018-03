Aus unserem Archiv

Gütersloh

In Berlin ist das Armutsrisiko so hoch wie sonst nirgends in Deutschland. Am niedrigsten ist es dagegen in Bayern und Baden-Württemberg. Das hat ein Bundesländer-Vergleich der Bertelsmann-Stiftung ergeben. In den beiden süddeutschen Bundesländern waren durchschnittlich nur etwas mehr als 50 von 1000 Einwohnern auf Unterstützung vom Staat angewiesen. In Berlin erhielten 200 von 1000 Bürgern staatliche Leistungen. Das letzte Drittel der Länder führen Sachsen und Brandenburg an.