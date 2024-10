Student verschwunden – Suche per Sonar und Hubschrauber

Eine Studentenparty an der Ilmenau, Alkohol fließt in Strömen, plötzlich wird ein 19-Jähriger vermisst. Die Ermittler geben die Suche nicht auf – gehen aber vom Schlimmsten aus.

Melbeck (dpa). Nach dem Verschwinden eines Studenten bei einer Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau sucht die Polizei weiter nach dem 19-Jährigen. Die Bereitschaftspolizei setze die Suche fort, geplant sei der Einsatz eines Sonarbootes des Technischen Hilfswerks, sagte ein Polizeisprecher. Auch einen Gewässerüberflug im Hubschrauber solle es geben. Dennoch: «Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen», sagte der Sprecher. Die Beamten seien in engem Kontakt mit den Angehörigen des Hamburger Studenten.

Der den Angaben zufolge stark alkoholisierte 19-Jährige war in der Nacht zum Samstag spurlos verschwunden. Nach Polizeiangaben hatte der junge Mann mit anderen Studenten aus Hamburg eine Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau im niedersächsischen Melbeck gefeiert. Gegen 23.00 Uhr am Freitag wurde der 19-Jährige dort auch zuletzt gesehen. Die Studenten planten demnach, auf dem Gelände zu übernachten. Der 19-Jährige ist Student im ersten Semester an der Technischen Universität Hamburg.

Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gibt es nach Polizeiangaben nicht. Zwischenzeitlich waren mehr als 100 Einsatzkräfte unter anderem mit Booten auf der Ilmenau an der Suche beteiligt. Hunde und Drohnen unterstützten die Suche. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte die Familie des Vermissten ein Suchplakat mit Fotos des Mannes.