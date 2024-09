Während die hiesigen Stellantis-Töchter beim E-Auto um jeden Euro ringen, geht die chinesische Stiefschwester Leapmotor beim Preiskampf in die Poleposition: Der T03 wird zu absoluten Billigmodell.

Bezahlbar und elektrisch: Der Leapmotor T03 bringt frischen Wind in den Preiskampf der E-Autos.

Bezahlbar und elektrisch: Der Leapmotor T03 bringt frischen Wind in den Preiskampf der E-Autos. (zu dpa: «Strom-Stadtflitzer: Leapmotor bringt T03 für 18.900 Euro») Foto: stellantis/DPA

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Der Preiskampf ums bezahlbare Elektroauto geht in die nächste Runde. Denn wenn das chinesische Stellantis-Jointventure Leapmotor jetzt den T03 an den Start bringt, soll er mit einem Preis von 18.900 Euro neben Autos wie dem Dacia Spring oder dem Renault Twingo zu einem der billigsten E-Autos am Markt werden. Kompromisse soll man dafür nicht eingehen müssen.

Das gilt für das Format, das bei 3,60 Metern Länge, 2,40 Metern Radstand und vier Türen zur Not auch mal für fünf Insassen reicht und zudem 210 bis 508 Liter Kofferraum bietet. Und das gilt für den Antrieb, der sich vor einem konventionellen Kleinstwagen nicht verstecken muss. So fährt der T03 mit einer E-Maschine von 70 kW/95 PS bis zu 130 km/h schnell und wird dabei aus einem Akku mit 37,3 kWh gespeist. Der reicht im Normzyklus laut Leapmotor für 265 Kilometer. Aufgeladen wird mit 6,6 oder 45 kW.

Ausstattung? Ja, gibt es – und vieles ist serienmäßig

Überraschend umfangreich ist die Ausstattung: Es gibt elektrische Helfer für Fenster, Türen und Spiegel, digitale Instrumente, einen Touchscreen fürs Infotainment und die serienmäßige Rückfahrkamera, eine Klimaanlage und ein Panoramadach – und zwar alles serienmäßig. Die einzige Option auf dem Bestellzettel sind dem Hersteller zufolge die drei Außenfarben – die obendrein alle dasselbe kosten.