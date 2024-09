Stromern mit V12-Sound – Elektro-Mopeds von Metorbike

Anzeige

SP-X/Meddewade. Während viele Hersteller von Elektromopeds auf futuristisches Design setzen, suchen andere ihr Glück im Retro-Look. Zu letzteren gehört Metorbike aus dem norddeutschen Meddewade, wo rein elektrisch angetriebene Leichtkrafträder entstehen, die aussehen wie Café Racer aus den 50er Jahren und getunte Mopeds aus den 70ern.

Metorbike baut eigentlich kleine Elektro-Mopeds, die allerdigns für einen großen Auftritt sorgen Foto: Metorbike

Das Vintage-Flair erhalten die Metorbikes im oberen Bereich durch Stummellenker, eine Tankattrappe sowie eine Einzelsitzbank, die auf Wunsch in einem Bürzel aus Holz endet. Die Bikes basieren auf einem klassischen Stahlrohrrahmen, der in einem großen Bogen nach unten verläuft und unter dem Tank einen großen Freiraum lässt. Normalerweise würde hier ein Motor Platz finden, doch die hochglanzpolierte E-Maschine mit Kühlrippenoptik wurde an der Unterseite des Bogens montiert. Die Kraft wird über eine Kette auf das Hinterrad übertragen. Unter dem Motor befindet sich noch ein Resonanzkörper im Stil einer Auspuffanlage, über den die eigentlich lautlosen Bikes einen synthetisch erzeugten Motorklang verbreiten. Dabei kann der Fahrer zwischen verschiedenen Sounds wie V6, V8, V12 oder Zweitakt wählen.

Wo normalerweise bei einem Moped der Motor drinsteckt, klafft bei Metorbike das große Nichts Foto: Metorbike

Den Strom für den Elektroantrieb liefert ein Akku, der sich unter der Tankattrappe verbirgt. Drei Größen mit 1,6, 2,5 oder 3,8 kWh und damit Reichweiten von 60, 90 oder 145 Kilometern stehen zur Auswahl. Beim Antrieb bietet Metorbike die drei Leistungsstufen Classic 50, 70 Pro sowie Max 100. Die Ziffern dieser Modellvarianten stehen gleichzeitig für die jeweils erreichbare Höchstgeschwindigkeit.

Die Ästhetik des Metorbike-Designs ist vor allem vom Cafe-Racer-Stil der 1950er-Jahre geprägt Foto: Metorbike

Neben der markanten Retro-Optik bieten die Metorbikes moderne Details wie eine Upside-down-Vordergabel, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, ein Touchdisplay sowie Scheibenbremsen und ABS. Die Preise beginnen bei rund 7.000 Euro.

Trotz Klassik-Optik bieten die Einspurstromer der Leichtkraftradklasse auch moderne Details wie ein digitales Rundinstrument Foto: Metorbike

Mario Hommen/SP-X