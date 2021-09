Strom statt Heckmotor – Porsche Konzeptstudie Mission R

SP-X/München. Auf der IAA Mobility in München (7. bis 12. September) stellt Porsche mit „Mission R“ eine Studie eines elektrisch angetriebenen Rennwagens vor.

Der 4,33 Meter lange „Mission R“ leistet im Rennmodus konstant 500 kW/680 PS. Der E-Motor an der Vorderachse stellt 320 kW/435 PS zur Verfügung, der am Heck bis zu 480 kW/652 PS. Der im Qualifying-Modus knapp 1.100 PS starke Allradler beschleunigt in weniger als 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist über 300 km/h schnell. Die Studie verfügt über 900 Volt-Technologie und eine Ladeleistung von bis zu 340 kW, so dass der 80 kWh-Akku in 15 Minuten von 5 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann.

Der Mission R könnte in Zukunft den 911 als Sportgerät für Markenpokale ablösen.

Elfriede Munsch/SP-X