Aus unserem Archiv

Hamburg

Weil sie sich um den Fahrpreis gestritten haben, hat ein Taxifahrer in Hamburg eine Frau gekidnappt und fünf Stunden in den Kofferraum gesperrt. Nach einer Großfahndung konnte die 32-Jährige befreit werden. Bei der Taxifahrt sei es zwischen der Frau und dem Fahrer zu einem Streit um die Fahrpreishöhe gekommen, so die Polizei. Der Mann habe sie daraufhin geschlagen und in den Kofferraum gesperrt. Die 32-Jährige kam mit einem Schock und schweren Blutergüssen an Armen und Beinen ins Krankenhaus. Der Taxifahrer wurde festgenommen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.