Streik der Lokführer bremst Bahnverkehr auch in Hessen aus

Mit dem Beginn des deutschlandweiten Lokführerstreiks im Personenverkehr drohen am Mittwoch (ab 2.00 Uhr) auch in Hessen große Einschränkungen im Fern- und regionalen Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn bat alle Reisenden, sich vor einer Fahrt über Zugausfälle und Verspätungen zu informieren.

Wiesbaden (dpa/lhe) – Unter anderem sollen die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet nur im Stundentakt fahren, der Verkehr der Linie S9 wird voraussichtlich eingestellt. Laut Notfahrplan der Bahn wird der Betrieb auf einigen Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien eingestellt, andere verkehren nur im Zwei-Stunden-Takt.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder von Mittwoch (10. Januar) um 2.00 Uhr bis Freitag (12. Januar) um 18.00 Uhr zum Arbeitskampf im Personennahverkehr aufgerufen. Züge anderer Bahnunternehmen wie Vias oder Hessische Landesbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, können ihre Züge dort nicht fahren.

Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte am Dienstagabend einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt. Auch das Regio-Bahnunternehmen Transdev scheiterte in einem zweiten Eilverfahren gegen den Streik. Die GDL hat mit ihren Streikmaßnahmen bei der Deutschen Bahn bereits am Dienstag um 18.00 Uhr im Güterverkehr begonnen.