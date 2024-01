Deutsche Bahn

Mainz/Saarbrücken

Streik bei Bahn endet: Normalisierung am Samstag

Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL am Freitagabend geht die Bahn von einer Normalisierung des Zugverkehrs am Samstagmorgen aus. Ab dem Betriebsbeginn solle wieder das normale Angebot gefahren werden, teilte sie in Frankfurt mit. Es könne noch zu einzelnen Abweichungen kommen.