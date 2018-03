Streckenrekord beim Ausdauer-Cup-Lauf in Friesenhagen

Kein Teaser vorhanden

Beim Start des Hauptfelds in Friesenhagen war Knut Seelbach (rechts mit Nummer 12) vorne, am Ende wurde er Vierter.

Foto: Karl-Heinz Messerschmidt

Und dass es gleich auch noch einen neuen Streckenrekord gab, war umso erfreulicher. Über 10 Kilometer der Männer drückte Christian Biele (SG Wenden) mächtig aufs Tempo. Der 29-jährige Attendorner Polizist siegte überlegen in 32:05 Minuten vor dem Wilgersdorfer Markus Mockenhaupt (VSG Alsdorf/33:40 Minuten), dem Zwillingsbruder der Olympia-Läuferin Sabrina Mockenhaupt.

Die bisherige Bestzeit über die Cupstrecke hatte erst im vergangenen Jahr Tobias Dreier (29) mit 33:25,27 Minuten aufgestellt, als es in Friesenhagen einen Doppelerfolg der Herdorfer Geschwister gab, denn auch seine jüngere Schwester Verena (26/beide SG Wenden) siegte damals in 37:45,46 Minuten – mit einer Zeit, die am Samstag ungefährdet war. Diesmal lief die schnellste Frau, die 43-jährige Gabi Müller-Scherzant (TuS Deuz), nach 41:12 Minuten in den Zielkanal. Zweitplatzierte wurde ihre Vereinskameradin, die 20 Jahre jüngere in Grissenbach lebende Gresia-Grace Shimaneni (41:36 Minuten); auf Rang drei folgte Katrin Di Teodoro (TV Eichen/42:49 Minuten).

Bei den Männern war der 38-jährige Knut Seelbach (SG Niederhausen-Birkenbeul) in 35:36 Minuten der schnellste AK-Läufer. Einen einmal mehr spannenden Zweikampf lieferten sich die M 50-Langstreckler Jürgen Schmissek (TuS Fischbacherhütte) und Frank Hermann Forster (LAG Siegen), den der "Föschber" mit 36:55 Minuten zu 37:19 Minuten einmal mehr für sich entschied.

Auch der Sieger des Jedermannlaufs über die halbe Distanz (5 Kilometer) kam in dem 22-jährigen Nils Schäfer (TV Daaden) aus dem AK-Land. Gefolgt wurde er von dem 16-jährigen Jonas Hoffmann (TuS Hilchenbach/18:08 Minuten) und dem Büschergrunder "Altmeister" Frank Löschner (18:55 Minuten). Die schnellste Läuferin war über diese Distanz die 20-jährige Niederfischbacherin Julia Otterbach (:anlauf Siegen). Die jüngere Schwester der diesmal nur zuschauenden Rebekka (26) setzte sich in 22:51 Minuten vor der 16-jährigen B-Jugendlichen (U18) Vanessa Oster (TuS Deuz/23:05) sowie Nicole Herzog (VfB Wissen/24:10) durch.

Beim jüngeren Nachwuchs, den Schülern über 1000 Meter, lief der 14-jährige Oliver Weber (VfB Wissen) in 3:32 Minuten die tagesschnellste Zeit, gefolgt von den beiden Alchenern Frederik Wehner (3:38) und Daniel Trinkner (3:45). Zwischen dieses Duo der LAG Siegen schob sich in 3:42 Minuten die erst elfjährige Brenda Cataria-Byll (Erfolg mit SchuSS) als schnellstes Mädchen. Messerschmidt