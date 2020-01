Straßer patzt im Slalom-Finale und belegt Rang 17 in Wengen

Wengen

Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Wengen eine erneute Aufholjagd im Finale verpasst und ist eine Woche vor dem Klassiker in Kitzbühel auf Rang 17 gefahren.

Ein Patzer im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel kostete den Skirennfahrer eine deutlich bessere Platzierung. Auf die Top drei fehlten Straßer am Ende nur 0,89 Sekunden. Anton Tremmel kam zum zweiten Mal in seiner Weltcup-Karriere in ein Slalom-Finale und sammelte auf Platz 22 wertvolle Punkte. Den Sieg holte sich der Franzose Clement Noel mit 0,40 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen, der sich damit die Führung im Gesamtweltcup zurückholte.