Straßenverkehrsordnung braucht Konkretisierung – Hochautomatisiertes Fahren

Auf dem Weg zum autonomen Auto sind noch diverse Zwischenschritte zu nehmen. Die müssen auch gesetzlich flankiert werden.

Der Fahrer kann künftig die Hände vom Lenkrad lassen

Autonomes Fahren ist ein Schwergewicht im Themenkatalog der Mobilität von morgen. Elektronische Helfer entlasten den Fahrer und machend das Fahren sicherer. Wann schließlich das vollautonome Fahrzeug, bei dem der Mensch lediglich noch Passagier ist, auf den Straßen rollen wird, ist allerdings noch offen. Aber die Frage, was passiert, wenn die Elektronik sich irren sollte und es kracht, muss heute gestellt werden. Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag (DVGT) in Goslar kamen rechtlichen Fragen rund um das Thema Automatisiertes Fahren daher große Bedeutung zu.

Im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen dazu neu gefasst. Der Novellierung fehlt aber die Trennschärfe, finden viele Experten. Einige Formulierungen lassen zu großen Interpretationsspielraum. Bei Fahrzeugen, die heute auf den deutschen Straßen rollen, gilt, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über sein Auto haben muss und sich nicht auf die Systeme verlassen darf. Zukünftig wird dem Fahrer eines hochautomatisierten Fahrzeugs, wie es einer der Referenten formulierte, zwar die „Lizenz zur kurzfristigen Nebentätigkeit“ während des Fahrens erteilt, aber Fahrzeugführer soll er auch dann weiter bleiben. Da in der Novelle kein Unterschied zwischen hochautomatisch und vollautomatisch fahrendende Autos gemacht wird, empfiehlt der DVGT, die gesetzlichen Änderungen lediglich auf das hochautomatische Fahren zu beschränken.

Was in dieser Auszeit hinterm Steuer gemacht werden darf, dazu schweigt das Gesetz. Der Verkehrsgerichtstag empfiehlt daher, in hochautomatisierten Autos das Verbot der Nutzung von elektronischen Geräten aufzuheben. Wahrnehmungsbereit habe der Fahrer ständig zu sein, damit er die Regie unverzüglich übernehmen könne, wenn das System ihn dazu auffordere. Was dabei „unverzüglich“ bedeutet, auch dazu sagt das Gesetz nichts.

Mehr Automatisierung berührt auch die Haftungsfragen. Lässt sich der Fahrer in die Verantwortung nehmen, wenn die Technik schlappt macht und der Fahrer nicht schnell genug das Kommando übernehmen kann? Oder bedarf es eines neuen Haftungssystems, das den Hersteller stärker in die Pflicht nimmt, wenn Fehler im technischen System zu Unfällen führen? Der DVGT sieht derzeit allerdings keine Veranlassung, das geltende Haftungssystem zu verändern.

Hochautomatisiertes oder autonomes Fahren kommt ohne Datenspeicher nicht aus. Um Unfälle analysieren und die Schuldfrage klären zu können, muss darauf zurückgegriffen werden. Auch hierbei wünscht sich der Verkehrsgerichtstag mehr Klarheit und plädiert dafür, dass die Daten sowohl im Auto als auch bei unabhängigen Treuhändern gespeichert werden. Datensatz sind die durch Satellitennavigation ermittelten Daten von Position und Zeit sowie das exakte Fixieren, wann das System und wann der Fahrer das Fahrzeug führt.

Klaus Lockschen/SP-X