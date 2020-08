Am Sonntag, dem 30.08.20, gegen 13.30 Uhr wurde durch eine Zeugin der Polizei Zell einen Pkw gemeldet, welcher auf der B 421, dem sogenannten Zeller Berg, in Richtung Zell in Schlangenlinien fährt.

Unter anderem hätte auch ein in Richtung Blankenrath fahrenden Lkw ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Der Pkw konnte an einer Tankstelle in Zell kontrolliert werden. Der 49-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab 2,92 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Fahrerlaubnis war ihm schon vor Jahren entzogen worden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Lkw, sich bei der Polizei Zell zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell