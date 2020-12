Vorausgegangen war die Mitteilung einer besorgten Verkehrsteilnehmerin, welcher ein weißer Mazda – mit eingeschaltetem Blaulicht in der Frontscheibe – auf der L 4 zwischen den Ortslagen Prümzurlay und Irrel entgegenkam.



Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug, samt der in der Frontscheibe eingebauten Blaulichtleiste, einer Kontrolle zugeführt werden.



Die Blaulicht-Attrappe wurde sichergestellt und den 21-jährigen aus dem Eifelkreis erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Amtsanmaßung.



Zur lückenlosen Aufklärung der Tat setzt die Polizeiinspektion Bitburg auf Zeugenhinweise und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



- Wer hat die unberechtigte Blaulichtfahrt beobachten können? - Wurden weitere Personen durch die Fahrweise gefährdet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561/9685-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

PK Florian Poß



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell