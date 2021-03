Boppard

Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen PKW Führer

Am Sonntag Mittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der B9 zwischen Boppard und Spay, in Höhe des Campingplatz Sonneck, zu einem riskanten Überholmanövers eines PKW, in dessen Folge ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.