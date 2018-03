Strafe für vietnamesische Airline nach Bikini-Show an Bord

Mit Bikini-Mädchen an Bord hat ein vietnamesischer Billigflieger seinen ersten Flug zum Küstenort Danang gefeiert, doch zeigte die Luftfahrtbehörde wenig Verständnis für die Bordparty: 1000 Dollar Strafe.

Bikini-Show zum Premierenflug: Das hätte angemeldet sein müssen. Foto: VietJet Air

Das müsse VietJet Air zahlen, berichtete der Chefinspektor der Behörde. Grund: die Show hätte angemeldet werden müssen. Auf dem Flug am vergangenen Sonntag waren zehn leicht bekleidete Damen den Mittelgang entlang flaniert. Es sei ihr erster Flug in eine Stadt mit Strand gewesen, deshalb wollten sie die Passagiere mit tanzenden Bikini-Mädchen aufheitern» sagte ein Sprecher der Airline. Die Passagiere an Bord störten sich überwiegend nicht an dem Spektakel: Ein Großteil von ihnen filmte eifrig mit Handys mit, wie dieses Video zeigt: