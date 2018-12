Washington

Die frühere Porno-Darstellerin Stormy Daniels muss an US-Präsident Donald Trump 293 000 Dollar an Prozesskosten und Anwaltsgebühren zurückzahlen. Das ordnete ein Gericht in Kalifornien an, wie der Sender CNBC berichtete. Die Summe soll 75 Prozent von Trumps Anwaltskosten in einem Fall abdecken, in dem Daniels dem Präsidenten Diffamierung vorgeworfen hatte. Das Gericht hatte Daniels Klage als nicht als gerechtfertigt angesehen. Daniels' Anwalt kündigte an, seine Mandantin werde keine Zahlungen leisten, da noch weitere Verfahren liefen.