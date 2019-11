Berlin

Störungen bei Online-Diensten dauern an

Bei zahlreichen Online-Diensten in Deutschland sind gestern massive Probleme aufgetreten – und die halten auch heute Morgen noch an. Auf dem Portal „allestörungen.de“ berichten Nutzer weiter über Probleme in diversen Diensten. Betroffen sind demnach etwa Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, Youtube, World of Warcraft und Snapchat. Der Grund für die Störungen ist weiter unklar. Dass verschiedenste Anbieter betroffen waren, könnte auf Probleme bei gemeinsam genutzter Netz-Infrastruktur hinweisen.