Frankfurt/Main

Stimmung im deutschen Mittelstand trübt sich weiter ein

Handelsstreit, Brexit-Sorgen, lahmende Weltkonjunktur – die Geschäftserwartungen im heimischen Mittelstand sind einer Umfrage zufolge so schlecht wie seit dem Krisenjahr 2009 nicht mehr. Das bilanzieren der Bankenverband BVR und die DZ Bank in der aktuellen Ausgabe ihrer halbjährlichen Umfrage unter 1500 kleinen und mittleren Unternehmen. Unter anderem dank dicker Kapitalpolster sei der Mittelstand gleichwohl in „grundsolider Verfassung“, stellte der Firmenkundenvorstand der DZ Bank, Uwe Berghaus, fest.