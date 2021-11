Stilvoller Vorstoß in die Mittelklasse – CFMoto 700CL-X

SP-X/Köln. Der chinesische Motorradhersteller CFMoto baut sein Angebot mit dem Neo-Retrobik 700CL-X zur Saison 2022 nach oben aus. Das von einem italienischen Designstudio entworfene Naked-Bike zeichnet sich unter anderem durch klassische Café-Racer-Bezüge sowie eine Reihe moderner Akzente aus.

Auffällig sind unter anderem die LED-Leuchten. Die Lichtgrafik des Rundscheinwerfers zeigt ein markantes X. Auch der kurze Endschalldämpfer oder das freischwebend wirkende Heckbürzel verleihen einen muskulösen Look.

Angetrieben wird die 700er von einem Zweizylinder-Reihenmotor, der via 6-Gang-Schaltgetriebe und Kette 51,5 kW/70 PS und 61 Newtonmeter ans 17-Zoll-Hinterrad mit 180er-Reifen schickt. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 180 km/h angegeben, der Verbrauch des Einspritzers liegt bei 4,8 Liter.

Die 700CL-X basiert auf einem Brückenrahmen aus Stahlrohr. Das Hinterrad wird von einer Leichtmetallschwinge mit Zentralfederbein geführt, vorne gibt es eine Upside-down-Gabel. Am Vorderrad sorgt eine 32 Zentimeter große Scheibenbremse für Verzögerung.

Die Ausstattung der fast 200 Kilogramm wiegenden CL-X umfasst Tempomat, adaptives Kurvenlicht und einen USB-Ladeport. Der Fahrer kann zwischen zwei Fahrmodi wählen. Außerdem gibt es als Cockpitanzeige ein LC-Display.

Bei Preis und Verfügbarkeit in Deutschland will sich der österreichische Importeur KSR noch nicht ganz festlegen. Vermutlich steht das neue Topmodell der Marke Anfang 2022 zu Preisen von rund 7.000 Euro beim Händler. Auf Basis der 700CL-X will CFMoto, künftig auch eine Sportversion anbieten.

Mario Hommen/SP-X