Auf den Eisseen am Polarkreis, in der Gluthitze von Arizona und im Stau von Shanghai – überall dort hat Porsche den neuen Taycan schon getestet. Doch bevor das erste Elektroauto der Schwaben seine finale Freigabe bekommt, muss es sich erst noch in den Wäldern um Weissach bewähren. Denn vor allem auf solchen einsamen Landstraßen kann der Stromer seine wichtigste Eigenschaft unter Beweis stellen: Dass er ein echter Porsche ist.