Kiew

Stichwahl ums Präsidentenamt in der Ukraine

In der krisengebeutelten Ukraine wählen die Menschen an diesem Sonntag ihren neuen Präsidenten. Rund 30 Millionen Ukrainer sind aufgerufen, sich in einer Stichwahl ab 7.00 Uhr MESZ zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. In Umfragen führt der Komiker und Schauspieler Selenskyj mit rund 70 Prozent der Stimmen vor Poroschenko. Erste Prognosen werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet.