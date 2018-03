Aus unserem Archiv

Santiago de Chile (dpa) – In Chile beginnt heute die Stichwahl um das Präsidentenamt. Dabei tritt der Kandidat des regierenden Mitte-Links-Bündnisses Concertación, der Christdemokrat Eduardo Frei, gegen den konservativen Unternehmer Sebastián Piñera an. Letzte Umfragen deuten auf einen knappen Ausgang der Wahl hin. Die Stichwahl ist notwendig geworden, weil keiner der Kandidaten in der ersten Runde im Dezember die absolute Mehrheit erreicht hatte. Damals hatte Piñera 44,05 Prozent und Frei 29,60 Prozent erzielt.