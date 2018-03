Sterneküche und Kinderclub: Mit Nachwuchs im Luxushotel

Jochberg/München (dpa/tmn) – Schreien, Rennen, Kleckerei beim Essen: All das passt auf den ersten Blick nicht in ein Luxushotel. Doch Hoteliers in Fünf-Sterne-Häusern lassen sich viel einfallen, um die Kleinsten für sich zu gewinnen – nicht ganz ohne Eigennutz.

Wasserspaß: Im Hotel «Tauern Spa» in Kaprun gibt es einen eigenen Spa-Bereich nur für Kinder, mit Babybecken und einem Outdoor-Wasserpark mit drei Rutschen.

Foto: Tauern Spa Kaprun – DPA

Kinder im Luxushotel – das klingt nach anstrengenden Ferien, bei denen die Erwachsenen dauernd damit beschäftigt sind, den Nachwuchs vom Lärmen, Schreien und Rennen abzuhalten. Doch das Gegenteil ist in zahlreichen Fünf-Sterne Hotels der Fall. «Kinder gehören in ein Luxushotel», sagt etwa Henning Reichel, der Direktor des Kempinski-Hotels «Das Tirol» in den Kitzbüheler Alpen.

Kleine Küchenchefs: Die «Hyatt Hotels & Resorts» haben an ausgewählten Standorten ein eigenes «Camp Hyatt» für den Nachwuchs eingerichtet.

Foto: Hyatt Hotels und Resort/Corey Weiner – DPA

Er selbst ist Vater von drei kleinen Kindern und hat festgestellt, dass es die kleinen Sachen sind, mit denen Kindern und Eltern am meisten geholfen ist. «Wenn man die Familie gleich bei der Ankunft anspricht und die Kinder einbezieht, fühlt sich niemand als Fremdkörper.»

Der «Robinson Club Ampflwang» in Österreich hat eine eigene Reitanlage mit 30 Schulpferden auf dem Clubgelände.

Foto: Robinson – DPA

Doch das ist nicht das Einzige: «Der Wickeltisch auf der Toilette, der mit Windeln und Feuchttüchern bestückt ist, eine Wanne und ein Flaschenwärmer, wenn Babys dabei sind, ein bisschen Spielzeug auf dem Zimmer – mit solchen Kleinigkeiten kann man Eltern eine große Freude machen», sagt Reichel.

Platz zum Toben: Der «Lenkerhof» weitet vor allem in der Hochsaison die Kinderunterhaltung aus: Dann gibt es neben dem Spielplatz im Freien ein Programm mit Plätzchen- und Pizzabacken, Wettschminken u Foto: DPA

Natürlich sind die Angebote für Kinder nicht ganz uneigennützig: «Kinder sind die Gäste von morgen und bestimmen häufig, wohin die Familie in die Ferien fährt», sagt Heike Schmidt, Direktorin des Hotels «Lenkerhof» im Schweizer Simmental. Gefällt es den Kindern in einem Hotel, werden die Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederkommen.

Schlemmen mit Kindern: Im «Interalpen-Hotel Tyrol» gibt es zwei spezielle Kinderspeisekarten, auf denen Snacks, Suppen, Hauptgerichte und Süßspeisen zu finden sind.

Foto: Interalpen-Hotel Tyrol – DPA

Damit der Urlaub für alle Beteiligten – also auch Gäste ohne Kinder – erholsam wird, kommt es auch darauf an, klare Bereiche abzustecken. Denn: «Viele Erwachsene freuen sich über die fröhlichen, energiegeladenen Kinder – solange der Lärm im Rahmen bleibt», weiß Schmidt. «Beide Anspruchswelten müssen dazu bedient werden», sagt Thomas Greiter, Direktor der «Wellness Residenz Schalber» im Tiroler Bergdorf Serfaus. Auch räumliche Trennung spielt eine Rolle, wie Wolfgang Burgschwaiger, Besitzer der «Übergossenen Alm» im Salzburger Land, erklärt.

Auch räumliche Trennung spielt eine Rolle, wenn Erwachsene und Kinder zusammen im Luxushotel Urlaub machen wollen. Die «Übergossene Alm» bietet unter anderem eine Chill-Ecke für Jugendliche.

Foto: Übe – DPA

«In unserem Haus gibt es ausreichend Rückzugs- und Spielflächen für Erwachsene und Kinder – aber auch gewisse Bereiche, die lediglich den Erwachsenen oder den Kindern vorbehalten sind.» So haben Kinder im Wellnessbereich des Hotels am Hochkönig keinen Zutritt. Dafür gibt es allerdings mit der Kinderalm ein riesiges Areal, in dem sich kleine und große Kinder den ganzen Tag über austoben können.

Einen solchen Spielbereich haben die meisten großen Hotels eingerichtet, oft in einer etwas abgelegenen Ecke und mit geschultem Personal, das sich um den Nachwuchs kümmert. Vielfach gibt es sogar spezielle Bereiche für einzelne Altersgruppen. Im Hotel «Tauern Spa» in Kaprun gibt es einen eigenen Spa-Bereich nur für Kinder, mit Babybecken und einem Outdoor-Wasserpark, drei Rutschen und einem Spielbach auf mehr als 3000 Quadratmetern.

Doch nicht nur in den Kinderclubs im Hotel geht die Post ab – viele Hotels haben auch ein breites Programm für Kinder in der Natur. Wandern, Bogenschießen, Kletterparks, GPS-Schnitzeljagd, Ausflüge auf den Bauernhof oder in den Zoo – so sehen Ausflüge aus.

Ausstattung, Kinderbetreuung und viel Platz zum Toben: Das alles gehört zu einem runden Angebot für Familien mit Kindern in einem Luxushotel. Doch noch eines ist wichtig: Die Küche muss stimmen. «Kein Kind hat Lust, über Stunden in einem Restaurant zu sitzen und still zu sein», sagt Henning Reichel. Kinder wollen früher essen, schneller, und die meisten von ihnen wollen keine mehrgängigen, hübsch aufbereiteten Gerichte mit Zutaten, die sie noch nie gesehen haben. Also gibt es in vielen Hotels spezielle Kinderbüfetts, die schon früher losgehen als das eigentliche, zumeist mehrgängige Abendmenü.

Am besten gefällt es den Kindern allerdings, wenn sie in einem Hotel wahrgenommen werden. «Oft sind es nicht die lauten, teuren Attraktionen, die die Kinder am meisten erfreuen», sagt «Schalber»-Direktor Greiter. «Vielmehr haben wir festgestellt, dass es die bescheidenen Aufmerksamkeiten sind, die die Kinder glücklich machen: das Ostereier-Malen, eine Märchenstunde oder das Glücksschweinchen zu Silvester.» Auch Henning Reichel weiß: «Es sind die kleinen Dinge. Aber sie bringen die Kinderaugen zum Funkeln.»