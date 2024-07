Stephanie Stumph hätte gern eine eigene Band

Anzeige

Dresden/München (dpa) – Schauspielerin Stephanie Stumph («Der Alte») hätte gern eine eigene Band, so wie manche ihrer Kollegen. Aber nicht nebenbei. «Das müsste man mit Lieb und Seele machen und nicht nur halb», sagte die 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Lust hätte ich schon.» Stumph wird am 7. Juli 40 Jahre alt.

Weiter sagte sie: «In der Musik gehe ich anders, euphorischer auf, da kann ich mehr Kreativität einbringen.» Seit Jahren schreibt die Sächsin immer wieder mal Songs, so etwa auch «Herzbeben» für Schlagersängerin Helene Fischer. «Wo die dann landen, hat man manchmal in der Hand oder nicht, und manchmal gibt man sie auch ungern her.»

Stumph, die auch als Moderatorin im Fernsehen oder des Dresdner Semperopernballs bekannt ist, wünscht sich auf jeden Fall «noch mehr Musik in meinem Leben». Das allerdings ist für die Mutter eines zweijährigen Sohnes, die in ihrer Heimatstadt Dresden und in München lebt, eine Zeitfrage. «Wenn Musik, dann wär's bisschen elektronischer.»