Stengl begrenzt Schaden in Spa

Mit dem Renner von Sohn Tim erkämpfte Thomas Stengl beim vierten Saisonwochenende der Scuderia Alfa Classico die Ränge fünf und drei.

Foto: byJogi

Bereits im freien Training musste der Pilot des Teams "Cento per Cento Alfa Romeo" nach einem Motorschaden sein Einsatzfahrzeug abstellen. Um die guten Chancen in der Gesamtwertung der Meisterschaft zu wahren, entschloss man sich im Team Stengl für die beiden Rennläufe am folgenden Tag das Rallye-Auto von Junior Tim Stengl, einen Alfa Romeo 156, einzusetzen. Ohne Trainingszeit und ohne Abstimmung des Fahrwerkes, zudem von der letzten Position im 60 Fahrzeuge starken Feld gestartet, gelang es dem Eichener trotzdem, sich in der sieben Teilnehmer starken Klasse etwas zu verbessern. Er sah als Fünfter die Zielflagge. Im zweiten Renndurchgang war dann auf der Berg-und-Talbahn in den Eifelardennen sogar noch mehr drin. Für Klassenrang drei gab es noch so viele Meisterschaftspunkte, dass Stengl den zweiten Gesamtrang in der SAC-Meisterschaft verteidigte. "Das war eigentlich ein Wochenende zum Vergessen", erklärte Stengl. "Aber das ganze Team und vor allem mein Sohn Tim, der sein Auto zur Verfügung stellte, haben dafür gesorgt, dass wir hier Schadensbegrenzung betreiben konnten."

Der fünfte und vorletzte Saisonlauf ist am 18./19. August. Gefahren wird auf dem Lausitzring. jogi

SAC-Gesamtwertung nach vier von sechs Läufen: 1. Team Heuchmeyer/Roth,102 Punkte; Thomas Stengl, 93; Herbert Bürgmeyr, 81.