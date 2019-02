Steinmeier: Europawahl soll Versprechen von Frieden erneuern

Hamburg

Bei der Europawahl und den Wahlen in vier deutschen Bundesländern in diesem Jahr steht nach Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier viel auf dem Spiel. Die liberale Ordnung hierzulande sei nicht mehr unangefochten, sagte er beim traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus vor 400 Gästen. Eine neue Faszination des Autoritären mache sich breit in Europa und bei Partnern in der Welt. „Die Sirenenrufe des Nationalismus werden lauter.“ Die Europawahl im Mai sei ein wichtiger Moment, „um das europäische Versprechen von Frieden, Freiheit und Wohlstand zu erneuern“.