Aus unserem Archiv

Berlin

Britta Steffen hat ihr Comeback-Wochenende beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin als Sechste über 100 Meter Freistil abgeschlossen. Mit 53,45 Sekunden verpasste sie die deutsche Normzeit für die EM Ende November. Das Rennen gewann die Niederländerin Femke Heemskerk in Weltjahresbestzeit von 51,96 Sekunden vor Dana Vollmer aus den USA. Weltrekordler Paul Biedermann gewann das Rennen über 200 Meter Freistil. Er unterbot in europäischer Jahresbestzeit von 1:44,36 Minuten die deutsche Norm für die Europameisterschaften.