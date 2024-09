Stefan Raab kostet seine Rückkehr ins TV aus

Er ist zurück: Stefan Raab hat sich am Samstagabend wieder auf dem Fernsehbildschirm blicken lassen. Ein Auftritt wie ein Gottesdienst.

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Moderator Stefan Raab hat seine Rückkehr auf den Bildschirm am Samstagabend zunächst herausgezögert und sich dann nahezu religiös vom Publikum feiern lassen. Er sah durchtrainiert und weißhaarig aus. Die Show um den Schau-Boxkampf gegen Regina Halmich steuerte damit auf den Höhepunkt zu.

Nach einem großen Countdown überraschte man die mehr als 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Düsseldorf zuerst, indem der Scheinwerfer nicht Raab, sondern den Comedian Helge Schneider anleuchtete, der seinen Hit «Katzeklo» zum Besten gab.

Nach einem zweiten Countdown schob sich eine Show-Treppe aus der hohen Hallendecke, die vom Himmel herabzuführen schien. Danach schwebte Fitness-Influencerin Pamela Reif als Engel an Halteseilen über das Publikum und sang die Hymne: «Stefan Raab ist zurück.»

Raab stieg daraufhin genüsslich langsam in weißem Anzug und weißem Umhang die ewig lange Treppe zu pathetischer Musik hinab und schien das Licht im Raum gottgleich unter Kontrolle zu haben. Zu Feuerwerk und Glitzerregen betrat er eine Bühne und sang mit Sido, Ski Aggu und Background-Sängerinnen seinen neuen Boxkampf-Song «Pa aufs Maul». Raab schien in sehr guter körperlicher Verfassung, mit Muskeln, weißem Dreitagebart und kurzem weißem Haar. Er posierte in einer Boxershort mit der Aufschrift «The Killerplautze».

Es ist die dritte Begegnung Entertainer Raab (57) gegen die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) im Ring. Schon 2001 und 2007 flogen die Fäuste. Beide Male verlor der Kölner gegen die Karlsruherin. Moderiert wird das Event von Raabs altem Kompagnon Elton, Kommentator ist Frank «Buschi» Buschmann. Vom Ring wird Laura Wontorra berichten. Rund um den 1. April hatte Raab das Spektakel angekündigt.