Stefan Raab: Ich mach' wieder Shows

Düsseldorf (dpa) – Stefan Raab kehrt ins Fernsehen zurück. «Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows», sagte der Entertainer am Samstagabend in Düsseldorf. «Es geht nächste Woche los.» Er werde mindestens die nächsten fünf Jahre für den Streamingdienst RTL+ arbeiten. Start sei am kommenden Mittwoch. Es gebe jede Woche eine Million Euro zu gewinnen. Der Name: «Du gewinnst hier nicht die Million.»

Raab kehrt damit nach langer Bildschirm-Abstinenz zurück. Im Jahr 2015 hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Seitdem arbeitet er hinter den Kulissen. 2018 trat er bei einer Bühnen-Show in Köln auf, die aber nicht im Fernsehen übertragen wurde.

Raab hatte am Samstagabend kurz vor der Ankündigung zum dritten Mal eine Niederlage im Boxring gegen Regina Halmich kassiert. Der 57-Jährige – durchtrainiert und weißhaarig – war von Beginn in der Defensive und unbeweglich. Halmich (47) siegte nach Punkten. Sie beklagte: «Du hast es mir schwer gemacht. Du hast Dich kein einziges Mal blicken lassen.» Raab konterte: «Ich bin ja kein Altenpfleger. Ich bin Sportler.»

Der langjährige Moderator Raab hatte seine Rückkehr auf den Bildschirm bei der Show am Samstagabend zunächst herausgezögert und sich dann nahezu religiös vom Publikum feiern lassen.

Es war die dritte Begegnung des Entertainers gegen die frühere Boxweltmeisterin Halmich aus Karlsruhe. Schon 2001 und 2007 flogen die Fäuste. Auch da verlor der Kölner gegen die Karlsruherin.