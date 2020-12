Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 14:57 Uhr

Hamburg

Motorrad-WM

Stefan Bradl in Barcelona wieder im MotoGP-Einsatz

MotoGP-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende wieder in der Motorrad-WM starten. Wie sein Repsol Honda Team mitteilte, übernimmt der 30-jährige Zahlinger beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona wieder als Reservefahrer das Motorrad des verletzten Weltmeisters Marc Marquez.