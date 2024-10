Stecker gezogen – Motorradhersteller Energica insolvent

Die Bikerszene fremdelt nach wie vor mit dem Elektromotorrad. Die anhaltende Zurückhaltung treibt Pionier Energica nun in die Pleite.

SP-X/Modena. Energica, ein bereits 2014 gegründeter italienischer Hersteller von Elektromotorrädern, ist insolvent. Wie das Unternehmen aus Modena in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat der Vorstand die insolvenzrechtliche Liquidation beschlossen. Als Gründe für diese endgültige Pleite werden die Lieferketten-Problematik im Jahr 2021, eine starke Kaufzurückhaltung auf Kundenseite und rückläufige Investitionen im E-Mobilitätssektor genannt. Ob es einen Fortbestand der Marke in irgendeiner Form geben wird, ist derzeit ungewiss. Die Suche nach Investoren verlief bisher jedenfalls erfolglos. Nun dürfte es vor allem darum gehen, die Gläubiger durch den Verkauf der Insolvenzmasse so weit wie möglich zu entschädigen.

Mario Hommen/SP-X