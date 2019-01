Die Innenstädte der Welt mit Ladesäulen pflastern – das wird teuer und unansehnlich. Ein britisches Unternehmen hat nun ein besonders kleines Exemplar entwickelt. Und das kann sogar mehr, als nur Strom abzugeben.

SP-X/London. Ladesäulen für Elektroautos sind üblicherweise groß und teuer. Das britisches Unternehmen „Connected Kerb“ hat nun besonders kleine Exemplare entwickelt, die sich am Bordstein, an Verkehrsschild-Masten oder an Begrenzungs-Pöllern am ...