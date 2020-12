Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 16:27 Uhr

Statt 80 nur maximal 30 bis 35 Besucher je Vorstellung Mit mehr Vorstellungen will das Kreml-Programmkino in den kommenden Monaten für eine Entzerrung der Besucherzahlen sorgen. Im Normalfall finden bis zu 80 Besucher im Kinosaal Platz. Aufgrund der durch Corona geltenden Abstands- und Hygieneregeln liegt die maximale Zahl der Besucher je Filmvorstellung bei etwa 30 bis 35 Personen.