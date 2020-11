Star-Quarterback Roethlisberger auf Covid-19-Liste

Der 38-Jährige gehört zu einem Spielerquartett, das die mit acht Siegen gestarteten Steelers auf die sogenannte Reserve-/Covid-19-Liste setzten. Das heißt, dass sie entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten.

Alle Betroffenen mit engem Kontakt müssen sich für fünf Tage in Quarantäne begeben und in den kommenden Tagen Corona-Tests absolvieren. Nur dann könnten sie für das Heimspiel am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals zur Verfügung stehen. Am Montag war Steelers-Profi Vance McDonald nach einem positiven Corona-Test auf die Liste gesetzt worden. Tags zuvor hatte Pittsburgh 24:19 bei den Dallas Cowboys gewonnen und ist damit weiter als einziges Team in der neuen NFL-Saison noch ungeschlagen.

© dpa-infocom, dpa:201110-99-286945/2