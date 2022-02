Starker Wind: Abfahrtstraining erneut abgebrochen

Bereits am Vortag hatten die Wetterbedingungen am Xiaohaituo Mountain in Yanqing für Verschiebungen gesorgt. Eigentlich sollte am Samstag in einer teaminternen Entscheidung der letzte deutsche Startplatz für das Rennen am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) ausgefahren werden. Vizeweltmeister Andreas Sander und Simon Jocher kämpfen um das Ticket.

Zuvor waren Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Josef Ferstl bereits für die Schussfahrt nominiert worden. Wer den vierten Startplatz nun erhält, war zunächst unklar.

