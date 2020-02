Souveräner Sieg

Starker BVB schöpft Mut für die Champions League

Drei Gegentore in Bremen, gar vier in Leverkusen – beim BVB war die Abwehr zuletzt bedenklich löchrig. Doch beim 4:0 gegen Frankfurt wurden die guten Vorsätze endlich umgesetzt. Nicht nur in der Defensive sorgte das Team für eine Bestmarke.

