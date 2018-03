Starke Schöneborn beim EM-Auftakt im Modernen Fünfkampf

Deutschlands Moderne Fünfkämpferinnen haben zum Auftakt der Europameisterschaft in Ungarn das erste Etappenziel erreicht.

Zeigte sich zu Beginn der Fünfkampf-EM in guter Form: Lena Schöneborn.

Foto: Marius Becker – DPA

Das Quartett mit Lena Schöneborn, Annika Schleu, Ronja Döring (alle Berlin) und Janine Kohlmann (Potsdam) qualifizierte sich am Donnerstag in den beiden Halbfinalgruppen für den Endkampf der besten 36. Dabei überzeugte Peking-Olympiasiegerin Schöneborn als Gewinnerin ihrer Gruppe mit einer starken Leistung im Fechten. Sie gewann 18 von 22 Gefechten. Das Finale in Székesfehérvár ist am Samstag angesetzt.