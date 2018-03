Aus unserem Archiv

Was für eine Karriere: Einst Sportstar in der DDR und Oberleutnant der Nationale Volksarmee, danach als Box-Profi erstes gesamtdeutsches Sport-Idol. Henry Maske wurde in Berlin als 14. Träger mit der «Goldenen Sportpyramide» ausgezeichnet. Foto: Britta Pedersen