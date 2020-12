Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Barcelona. VW-Tochter Seat will künftig auch elektrisch angetriebene Zweiräder verschiedener Kategorien vertreiben. MÓ eScooter 125 heißt ein E-Leichtkraftroller, den die Spanier ab November zum Preis von 6.250 Euro zunächst in ihrer Heimat und kommendes Jahr zu einem vermutlich ähnlichen Preis auch in Deutschland anbieten werden.

Mit 95 km/h bietet der MÓ eine für E-Roller ungewöhnlich hohe Maximalgeschwindigkeit, zudem ist sein für 130 Kilometer Reichweite ausgelegter 5,6-kWh-Akku herausnehmbar. Angesichts von 41 Kilogramm Gewicht könnte sich der Transport zur nächsten Steckdose als mitunter schwierig erweisen. Angetrieben wird der insgesamt 155 Kilogramm schwere Scooter von einem 240 Newtonmeter starken Nabenmotor im Hinterrad mit 7 kW/10 PS Dauer- und 9 kW/12 PS Peakleistung. Der Sprint auf 50 km/h soll in unter vier Sekunden möglich sein.

Zu den Besonderheiten des MÓ gehören LED-Leuchten rundum, Haupt- und Seitenständer sowie ein Staufach unter der Sitzbank, das Platz für zwei Integralhelme bietet. Außerdem beherrscht der Spanier Konnektivitätstechnik, was es dem Nutzer mit Hilfe von Smartphone und App erlaubt, sich aus der Ferne Akkustand und Abstellort des Rollers anzeigen zu lassen.

Mario Hommen/SP-X