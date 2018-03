Star-Center Howard wechselt zu den Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers haben in einem Blockbuster-Trade den Star-Center Dwight Howard verpflichtet. Neben den Kaliforniern sind an dem Wechselgeschäft drei weitere Clubs aus der nordamerikanischen Profiliga NBA beteiligt, sie transferierten insgesamt zwölf Spieler.

Dies teilten die Vereine mit. Demnach geht unter anderen Howard von den Orlando Magic zu den Lakers, die ihrerseits Center Andrew Bynum an Philadelphia abgeben. Die Denver Nuggets bekommen Olympia-Teilnehmer Andre Iguodala von den 76ers. Orlando erhält sechs Profis und fünf Draftpicks, davon drei in der ersten Runde.

Mit dem Wechsel des 26 Jahre alten Howards rückt LA endgültig zurück in den Kreis der Meisterfavoriten der Ende Oktober beginnenden Saison. Zuvor hatte das Team von Superstar Kobe Bryant bereits Aufbau Steve Nash, zweimaliger wertvollster Spieler der Liga, verpflichtet und kann zudem den Spanier Pau Gasol behalten.

«Wir sind begeistert, dass Dwight zu uns kommt. Damit haben wir definitiv ein Team, das gute Chancen auf den Meisterring hat», sagte Gasol in London nach dem Finaleinzug mit dem spanischen Nationalteam bei den Olympischen Spielen. Auch Lakers-Legende Magic Johnson freute sich über den Deal. «Willkommen in LA, Dwight Howard, in der Stadt der Champions.»

Gleichzeitig sind die langfristigen Chancen von Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks auf eine angestrebte Verpflichtung des sechsmaligen All-Stars Howards weiter gesunken. Dieser besitzt noch einen Vertrag bis 2013, eine Verlängerung des Kontrakts in Los Angeles ist deutlich wahrscheinlicher als in Orlando. Howard hatte auf einen Start bei den Sommerspielen in London wegen einer Rücken-Operation verzichten müssen.