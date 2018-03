Standort für Schule noch nicht in Sicht

Aus unserem Archiv

Betzdorf

Auch nach mehr als einem Jahr ist noch immer nicht geklärt, wo die Schüler der Realschule plus in Betzdorf künftig unterrichtet werden. Zuletzt hat das Gebäudemanagement der Kreisverwaltung Zahlen zu verschiedenen Szenarien an den Standorten „Auf dem Bühl“ und „Schützenstraße“ präsentiert. Doch auch diese geben keine eindeutige Empfehlung.