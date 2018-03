Standardsituationen retten den Spitzenreiter

Kein Teaser vorhanden

Die Gäste verkauften sich aber in Hundsangen mehr als ordentlich. Aus gut gestaffelter, robuster Abwehr wurde das Mittelfeld schnell und schnörkellos überbrückt, um vorne mit der einzigen Spitze, dem sehr agilen Daniel Seuser, für erhebliche Gefahr zu sorgen. So brachte Seuser seine Mannschaft schon nach zehn Spielminuten bei einem Konter in Führung, als er Hundsangens neuem Torhüter Philip Kraft mit einem halbhohen Schuss keine Chance ließ.

Dem Tabellenführer, der sich davon unbeeindruckt zeigte und sich im weiteren Verlauf klare Feldvorteile erspielte, fiel aber in der Offensive zunächst nicht allzuviel ein. Zwei Standardsituationen brachten dann aber Zählbares für die Gastgeber: Simon Fein verwandelte einen an Dimitri Bartsch verschuldeten Foulelfmeter (36.), und Benjamin Lüpke setzte einen Freistoß von der Strafraumgrenze zum 2:1 in die Puderbacher Tormaschen (43.).

"Ohne nach Ausreden zu suchen", haderte Puderbachs Trainer Michael Roos, "hier hat die Unparteiische Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Beide Entscheidungen waren fragwürdig."

Im zweiten Abschnitt kannte das Spielgeschehen weiter nur eine Richtung. Die Hannappel-Elf beherrschte Ball und Gegner, ohne aber zwingend nachzulegen. In den letzten zwanzig Minuten verloren die Gastgeber aber dann unerklärlicherweise den Faden, das Roos-Team bekam die zweite Luft und hätte durchaus noch für ein überraschendes Ergebnis sorgen können. Daniel Seuser ((70.) und Andreas Heringer (76.) vergaben aber die beiden besten Torgelegenheiten.

"Kaum erklärbar, warum wir zum Ende hin so abgebaut haben", analysierte Ralf Hannappel, "wir hatten über eine Stunde lang das Spiel klar im Griff und setzten uns dann selbst unter Druck." Sein Gegenüber Michael Roos erkannte den verdienten Hundsangener Sieg an, trauerte aber den Chancen seiner Elf in der Endphase nach: "Wir stehen in der Defensive gut, haben vorne Gelegenheiten, aber wenn wir die nicht reinmachen, verliert man dann das Spiel." Schiedsrichterin Nicola Massold brachte die in der Schlussphase hektische Partie souverän über die Bühne.

SG Hundsangen: Kraft – Loch, Fonzo, Pineker, Krämer – Husaj, D. Hannappel, Lüpke, Steinebach (66. Werner) – Fein, Bartsch (75. J. Hannappel).

Schiedsrichterin: Nicola Massold (Niederneisen)

Zuschauer: 170.

Tore: 0:1 Daniel Seuser (10.), 1:1 Simon Fein (36., Foulelfmeter), 2:1 Benjamin Lüpke (43.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Vadim Pucha (80., Puderbach) wegen wiederholter Unsportlichkeit.