Stammzellspende: Suche nach «genetischem Zwilling»

In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 10 000 Menschen an Leukämie. Dabei ist die Blutbildung im Knochenmark gestört. Für viele dieser Patienten ist eine Transplantation von Stammzellen die einzige Überlebenschance.

Die Stammzellspenderdatei Ost des Deutschen Roten Kreuzes gibt es jetzt seit 20 Jahren – derzeit sind rund 60 000 potenzielle Spender registriert. Elisabeth Förstemann, ärztliche Leiterin der Stammzellspenderdatei, gibt im darüber Auskunft, wer als Spender infrage kommt und wie schwierig die Suche nach einem solchen «genetischen Zwilling» ist.

Bei welchen Krankheiten können Stammzellenspenden helfen?

Förstemann: Das sind vor allem Leukämie-Patienten, also Menschen bei denen eine bösartige Erkrankung des Blutes vorliegt. Es gibt aber nicht nur eine Form von Blutkrebs, sondern es gibt zahlreiche verschiedene Leukämie-Formen.

Wie läuft eine solche Transplantation ab?

Förstemann: Wir entnehmen die Stammzellen bei unseren Spendern, diese werden dann per Kurier – meistens mit dem Flugzeug – zu den Patienten gebracht. Wichtig ist es, die Stammzellen am selben oder spätestens am nächsten Tag zu transplantieren. Das muss man sich etwa wie eine Infusion vorstellen.

Welche Voraussetzungen muss ein Spender erfüllen?

Förstemann: Als Stammzellenspender kommen alle gesunden Personen ab 18 Jahren infrage. Das Schwierige ist, dass das Gewebematerial möglichst übereinstimmt. Jeder Mensch hat ja ein ganz bestimmtes, individuelles Muster. 3900 verschiedene Gewebemerkmale sind bisher beim Menschen identifiziert, diese sind jeweils miteinander kombinierbar. Die Suche nach einem genetischen Zwilling ist also wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Gibt es genug Spender?

Förstemann: Es gibt natürlich zahlreiche Patienten, für die dringend ein Spender gesucht wird. Deswegen sind wir ständig bemüht, neue potenzielle Stammzellspender in unsere Datei aufzunehmen.