Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier tritt beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore erstmals im WM-Winter als Schlussläuferin der deutschen Staffel an.

Vor der 25-Jährigen gehen am späten Freitagabend (22.45 Uhr/ARD und Eurosport) Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Denise Herrmann in die Loipe. Das Quartett der Weltmeisterinnen wartet in dieser Saison noch ...