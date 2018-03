Stadtlauf lockt am 19. August nach Diez

Kein Teaser vorhanden

Die Vertreter der Diezer Sportvereine sowie das Organisationsteam haben bis zum ersten Diezer Stadtlauf im August noch alle Hände voll zu tun.

Foto: Anika Recktenwald

Es werden hochkarätige Sportler erwartet. Alle Läufer werden auf einem Rundkurs in der Rosenstraße starten, dann durch die Innenstadt und die Altstadt zum Zielpunkt auf dem Marktplatz gelangen.

Die Stadt wird an diesem Tag für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein, Parkplätze werden ausgeschildert. Interessenten sind angehalten sich bis Montag, 13. August, unter www.stadt-diez.de und dort unter dem Link "Diezer Stadtlauf" anzumelden. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich, erfordern dann aber eine zusätzliche Gebühr von zwei Euro.

Um den Stadtlauf wird ein Rahmenprogramm angeboten. So werden Körperfett-Messungen ermöglicht, Trainingspläne zusammengestellt und über Sporternährung informiert. Auch gibt es eine videogestützte Ganganalyse sowie einen POLAR-Fitnesstest. Für die Kinder der Läufer sind Spiele und eine Hüpfburg in der Marktstraße vorgesehen, so dass die Teilnehmer sich ganz dem Sport widmen können.

Schirmherr der Veranstaltung ist der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Puchtler. Für die Bambini und Schüler wird es Urkunden geben, die Teilnehmer des Fünf- und Zehnkilometerlaufes erhalten Medaillen sowie, abhängig von der Platzierung, Sachpreise.

Von unserer Mitarbeiterin

Anika Recktenwald