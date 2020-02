Mülheim/Ruhr

German Open

Stadt Mülheim untersagt Badminton-Turnier wegen Coronavirus

Das in der kommenden Woche geplante internationale Badminton-Turnier German Open in Mülheim an der Ruhr ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das gaben der Deutsche Badminton-Verband (DBV) und die Stadt Mühlheim bekannt.