Stadt Montabaur ist Eigentümerin des Gebäudes

Aus unserem Archiv

Obwohl die Kita St. Johannes in Horressen in katholischer Trägerschaft ist, gehört das Gebäude der Stadt Montabaur. Die kommunalpolitischen Gremien beschäftigten sich über Monate immer wieder mit den zahlreichen Mängeln am Altbau, sie konnten sich aber lange nicht zu einer Entscheidung durchringen, weil ein Teil des Gremiums das Haus sanieren wollte, während andere einen Neubau forderten.