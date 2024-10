Stachel unter Strom – Fahrbericht: Abarth 600e

Freunde der italienischen Skorpion-Marke müssen langsam umdenken. Abarth schickt Anfang 2025 sein bislang stärkstes Modell als Stromer an den Start. In der limitierten „Scorpionissima“-Version leistet 600e stolze 280 PS.

SP-X/Balocco. Laut ist langsam out, auch bei Abarth. Jahrzehntelang röhrte es bei der italienischen Sportwagenmarke, oft bis ans gesetzliche Limit. Liebhaber von lärmenden Motoren bedient Abarth zwar auch heute noch, doch schlagen die Italiener zukünftig auch leisere Töne an. Mit dem Abarth 600e folgt Anfang 2025 ein weiteres Elektromodell im Portfolio der mittlerweile 75 Jahre alten Marke.

Der kleine, nur 4,12 Meter kurze Crossover hat es geballt unter der Haube und mausert sich mit seinen 207 kW/280 PS zum leistungsstärksten Serienfahrzeug in der Firmengeschichte von Abarth. Wer es nicht ganz so dicke braucht, wählt die Einstiegsvariante mit 175 kW/240 PS.

Als Basis für das Tuning dient beiden Varianten (Turismo und Scorpionissima) der Fiat 600e, für den Motorsport-Spezialisten von Stellantis und Ingenieure von Abarth ein sehr speziell zugeschnittenes Power-Package entwickelten.

Das hat es in sich. Überarbeitet wurden nicht nur Batterie, Elektromotor und Thermomanagement, sondern auch Lenkung, Fahrwerk und Antrieb. Bei Letzterem halfen die Spezialisten der japanischen Firma Jtekt, entnahmen das offene Differenzial an der Vorderachse und tauschten es gegen eines mit mechanischer Sperrwirkung nach dem Torsen-Prinzip. Das Ziel: Die hohe Antriebsleistung möglichst schlupffrei auf die Straße zu bekommen – besonders aus engen Kehren heraus.

Bei einer ersten Fahrt auf dem werkseigenen Testgelände von Stellantis im italienischen Balocco sorgte der Abarth 600e denn auch für erstaunte Gesichter. Das oft übliche Gezerre an den Vorderrädern? Fehlanzeige. Der 600e beschleunigt nahezu verlustfrei aus den Kurven heraus, besticht durch Präzision und Handlichkeit. Langgezogene Kurven können mit so hoher Geschwindigkeit zielgenau durcheilt werden, dass bei vielen das eigene Gewissen schon vorher das Handtuch schmeißt und man lieber vom Gas geht.

Zu den sicheren Fahreigenschaften tragen zudem spezielle Breitreifen von Michelin, dickere Stabilisatoren, eine breitere Spur und eine Tieferlegung der Karosserie bei. Um angemessene Verzögerung kümmern sich größere Bremsscheiben. Sie stammen – nein, dieses Mal nicht von Brembo – vom Rennsportspezialisten Alcon.

Bezeichnend ist, wie professionell und sauber abgestimmt der Abarth 600e insgesamt wirkt und fährt. Ein Stromer, der auf jedem Meter Spaß bringt, nicht zuletzt durch passgenaue Sportsitze und eine gute Sitzposition mit einem in Höhe und Tiefe verstellbaren Sportlenkrad.

Fehlen darf in einem Auto seines Kalibers natürlich der Fahrmodi-Schalter nicht. Mit ihm lassen sich drei Einstellungen aktivieren. Beim Modus „Turismo“ stehen Komfort und Reichweite im Vordergrund, bestens geeignet für die tägliche Fahrt ins Büro. Die Leistung ist beim Turismo auf 110 kW/150 PS limitiert, im Scorpionissima sind es 140 kW/190 PS und jeweils maximal 300 Newtonmeter an Drehmoment. Die Spitze beträgt dann batterieschonende 150 km/h.

Im Modus „Scorpion Street“ sind 150 kW/204 PS beziehungsweise 170 kW/231 PS abrufbereit, das Drehmoment steigt auf 345 Nm, die Höchstgeschwindigkeit auf 180 km/h. Erst im Modus “Scorpion Track” steht die volle Leistung zur Verfügung. Motor, Lenkung und ESP reagieren deutlich spitzer, das Fahrpedal erlaubt stramme 200 km/h. Klar, dass dann die Batterie ruckzuck leergesaugt und die Norm-Reichweite von 334 Kilometern nur noch Makulatur ist.

Natürlich soll jeder auch von außen erkennen, dass hier ein besonderes Abarth-Modell um die Ecke kommt. Der 600e trägt spezielle Stoßfänger, die an den legendären 850 TC aus den 60er-Jahren erinnern sollen. Ihn zieren diverse Skorpion-Grafiken, ein Heckspoiler und große 20-Zöller in exklusivem Fünfspeichen-Design. Dahinter lugen giftgrüne Bremssättel hervor.

Apropos: die Farben. Mutige vor! Nicht nur die Bremssättel glänzen in Giftgrün, auch die Karosserie kann in diesem Acid Green genannten Farbton bestellt werden. Verhaltener sind da sicher Antidote White, Shock Orange und Venom Black. Alle Farben sticht allerdings die lila Lackierung Hypnotic Purple aus. Dieser Ton ist aber nur in Verbindung mit dem limitierten 600e Scorpionissima erhältlich. Genau 1.949 Exemplare wird es von ihm geben. Die Zahl soll eine Hommage an das Gründungsjahr der Marke sein.

Ein sportlicher Auftritt, eine umfangreiche und individuelle Ausstattung sowie Leistung im Überfluss, all das spiegelt sich zwangsläufig auch im Preis wider. Der Abarth 600e startet als Turismo bei 44.990 Euro. Nochmals 4.000 Euro mehr kostet der Scorpionissimo.

Abarth 600e – Technische Daten:

Fünftüriges, fünfsitziges SUV; Länge: 4,19 Meter, Breite: 1,81 Meter, Höhe: 1,50 Meter, Radstand: 2,56 Meter, Kofferraumvolumen: 360 – 1.231 l

Turismo: Elektromotor; 175 kW/240 PS, maximales Drehmoment: 345 Nm, Vorderradantrieb, Eingang-Automatik, 0-100 km/h: 6,2 s, Vmax: 200 km/h, Batteriekapazität: 51 kWh, Reichweite: 322 – 334 Kilometer, max. DC-Ladeleistung 100 kW, Normverbrauch: 18,6 kWh/100 km, CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse: A. Preis: ab 44.990 Euro

Scorpionissima: Elektromotor; 207 kW/280 PS, maximales Drehmoment: 345 Nm, Vorderradantrieb, Eingang-Automatik, 0-100 km/h: 5,9 s, Vmax: 200 km/h, Batteriekapazität: 51 kWh, Reichweite: 321 – 334 Kilometer, max. DC-Ladeleistung 100 kW, Normverbrauch: 18,7 kWh/100 km, CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse: A. Preis: ab 48.990 Euro

Kurzcharakteristik:

Warum: weil Sportlichkeit und Fahrspaß nichts mit Lärm und Abgasen zu tun haben muss.

Warum nicht: recht hoher Preis

Was sonst: Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, Alpine A 290, Smart #1 Brabus

Wann kommt er: Januar 2025

